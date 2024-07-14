Україна підпише ще три угоди щодо гарантій безпеки, - Зеленський

Україна планує підписати нові угоди щодо гарантій безпеки з трьома країнами. Робота над двома з них уже ведеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

"І зараз команда працює над новими документами - будуть угоди з Чехією, Словенією та ухвалили рішення після зустрічі з прем'єром Ірландії теж готувати угоду", - уточнив Зеленський.

Він нагадав, що за останні дні Україна підписала угоди щодо гарантій безпеки з Польщею, Люксембургом та Румунією.

Угода з Польщею

Нагадаємо, угоду щодо гарантій безпеки з Польщею президент України Володимир Зеленський підписав під час свого візиту до Варшави.

Особливість документа полягає в тому, що він, зокрема, передбачає знищення Польщею ракет та дронів росіян над Україною.

Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

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