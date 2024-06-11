Україна підписала з Німеччиною декларацію щодо підтримки відновлення після війни

Міністерства фінансів України та Німеччини підписали спільну декларацію про наміри щодо зміцнення двосторонньої співпраці для підтримки відновлення України після війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як зазначив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, Берлін не обмежується тією формою підтримки, яка потрібна Україні для перемоги у війні.

"Ми хочемо зробити свій внесок зараз, щоб Україна могла задати курс на майбутнє зростання через своє відновлення", - сказав він.

Йдеться не лише про фінансові ресурси, а й про створення інституційного потенціалу для підтримки приватних компаній в Україні та просування інвестицій, додав Лінднер.

Декларація не є договором і не створює прав або зобов'язань з міжнародного права.

Міністерство фінансів Німеччини доручило Банку розвитку KfW оцінити реалізацію проекту, що включає фінансові консультації для підтримки Міністерства фінансів України. Проект також може підтримати Фонд розвитку бізнесу, щоб зробити його незалежною державною фінансовою установою, орієнтованою на українські малі та середні підприємства (МСП).

Конференція у Берліні

Нагадаємо, 11-12 червня у Берліні відбувається конференція з відновлення України. Вона зібрала урядовців, міжнародних організацій та керівників компаній. Аналогічні зустрічі були проведені у Лугано у 2022 році та у Лондоні у 2023 році.

Уряди, керівники та інвестори вже готуються до програми відновлення України, яка, за оцінками Європейського інвестиційного банку, може становити понад 1 трильйон доларів державного та приватного капіталу.

З поправкою на інфляцію це більш ніж у п'ять разів перевищує масштаб американського плану Маршалла, який фінансував відновлення значної частини Європи після Другої світової війни.