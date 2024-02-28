Північна Македонія підписала декларацію про підтримку вступу України в НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Як зазначили у відомстві, декларація закріплює підтримку з боку Північної Македонії євроатлантичних прагнень України та запрошення нашої держави до НАТО, "коли будуть відповідні умови".

Окрім цього сторони підтвердили взаємну підтримку під час процесу переговорів про вступ України та Північної Македонії до Європейського Союзу.

Спільна декларація також засуджує російську повномасштабну агресію проти України та скоєні РФ воєнні злочини. Вона закріплює участь Північної Македонії в українській "Формулі миру" та зацікавленість у майбутній відбудові української інфраструктури.

Вступ України до ЄС

У грудні лідери країн-членів Євросоюзу під час саміту схвалили початок переговорів щодо вступу України до блоку. Це сталося, попри погрози Угорщини заблокувати таке рішення.

Як розповіла нещодавно в інтерв'ю РБК-Україна посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, переговори можуть стартувати навесні.

Також нещодавно Кабінет міністрів затвердив план заходів з виконання рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів щодо членства України в ЄС.

Як нещодавно повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, переговорна рамка щодо вступу України до Європейського союзу буде готова орієнтовано на початку літа.

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