Україна ніколи не буде країною руїн. Центр Чернігова хочуть внести до списку ЮНЕСКО
Україна разом із міжнародними партнерами готує для історичного центру Чернігова статус Світової спадщини ЮНЕСКО.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.
"Дякую гендиректору ЮНЕСКО Одрі Азулє за її увагу до України, за сьогоднішні зустрічі в Україні. Готуємо для історичного центру Чернігова статус Світової спадщини ЮНЕСКО. Такий самий статус, який нещодавно здобуто для історичного центру нашої Одеси", - заявив Зеленський.
За його словами, як завжди, особливою честю було відвідати наших воїнів у шпиталі, які відновлюються після бойових поранень. Подякувати за все, що вони роблять для України, подякувати їм за віру в Україну, яку наші люди захищають, ризикуючи найціннішим своїм життям.
"Вручив Чернігову відзнаку міста-героя, міста героїв. Чернігів бачив різних окупантів, різне зло... Захиститися від цього російського зла – чи не найважливіше в нашій історії. Нагородив наших воїнів, які відзначились у захисті держави.
І дуже важливо – подякував усім, хто забезпечує відбудову нашої Чернігівщини. Усе, що ворог зруйнував, ми відновимо.", - наголосив глава держави.
Він також наголосив, що Україна ніколи не буде країною руїн, хоч би як про це мріяли в Кремлі. Їхні мрії не справджуються.
Нагадаємо, що сьогодні Зеленський перебував із робочим візитом у Чернігівській області . Він приїхав до Ягідного, мешканців якого росіяни під час окупації тримали у підвалі.
Також повідомлялося, що у середу, 25 січня, центр Одеси було внесено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО .
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