Україна наполягає, щоб зміни до "транспортного безвізу" з ЄС не обмежували перевізників

Угода про лібералізацію вантажних перевезень з Європейським союзом є дуже важливою для України. Тому зміни до "транспортного безвізу" не мають обмежувати українських перевізників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра інфраструктури України Сергія Деркача за підсумками зустрічі українсько-польської міжурядової комісії у Львові.

Він зазначив, що на зустрічі з польським колегою Павлом Гарканцлем акцентував на тому, що угода про "транспортний безвіз" - це "питання виживання" української економіки.

"Позиція Єврокомісії: продовжити Угоду, але додати до неї окремі зміни. До завтра Єврокомісія збирає пропозиції від інших країн-членів ЄС. Після цього ми направимо наші коментарі щодо всіх пунктів. Ключове - жодні зміни не мають обмежувати наших перевізників, а будь-які нові критерії мають бути прозорими, зрозумілими та вимірюваним", - наголосив Деркач.

Крім питання "транспортного безвізу" йшлося й про блокування кордону.

Заступник міністра відзначив, що "перевізники до блокади не приєднались, йдеться лише про фермерів". Деркач наголосив, що "результат нашої спільної роботи та постійного діалогу Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України".

"Водночас проблемним питанням лишається призупинення реєстрації в "єЧерзі" на пункті пропуску “Нижанковичі - Мальховіце” (це пілот, який ми зробили у січні у рамках розблокування кордону перевізниками). Сьогодні там у фізичній черзі перебуває 800 вантажівок. Черга на дорозі складає 8 днів за умови стабільної роботи пункту пропуску", - додав він.

Під час зустрічі сторони також порушили питання про випадки штрафів для українських компаній, що перевозять товари своїм автопарком, а не наймають окремого перевізника.

За словами Деркача, формальна причина штрафів - невідповідність у перекладі угоди про лібералізацію.

"Звернувся до колег не допускати таких випадків, а законність таких перевезень обговоримо, коли будемо продовжувати Угоду", - розповів заступник міністра.

Ще одне питання, яке обговорили на засіданні комісії - пасажирські перевезення. Українська сторона наголосила, що наразі потребує збільшення пропускної спроможності кордону не лише для вантажного транспорту, а й для автобусів.

"Особливо на нічні години. У нас є приклади, коли на пікові години до пункту пропуску приїжджає 6-10 автобусів на годину, а оформити за цей можна максимум 3 автобуси. У цей час пасажири чекають годинами в автобусі, що абсолютно ненормально. Тому потребуємо як інфраструктурних рішень, так і збільшення персоналу. Все має бути дзеркально як з нашого, так із польського боку. Домовились проговорити це питання детальніше згодом", - розповів Деркач.

Він зазначив, що з польською стороною фіналізують текст Угоди про спільний митний та прикордонний контроль. Минулого тижня з цього приводу відбулись технічні консультації. Тепер має пройти ще одна зустріч.

"Після цього польська сторона направить текст для зворотнього зв’язку до Єврокомісії", - додав заступник міністра.

Транспортний безвіз

Нагадаємо, Європейська комісія на початку березня запропонувала продовжити угоду про автомобільні перевезення з Україною, яка була схвалена у 2022 році після початку російського вторгнення.

Але в ЄК наголосили, що взяли до уваги уроки, які отримали у процесі імплементації чинної угоди. Зокрема, Єврокомісія запропонувала:

запровадити обов'язкову наявність документів, що підтверджують, що транспортний оператор належним чином уповноважений здійснювати міжнародні перевезення та що перевезення здійснюються відповідно до угоди;

зробити обов'язковою наявність спеціальних документів, що засвідчують, що операція без вантажу безпосередньо пов'язана з транзитною або двосторонньою операцією, як цього вимагає угода;

посилити контроль за дотриманням автоперевізниками зобов'язань, пов'язаних з операціями, дозволеними угодою, боротьбу з шахрайством та підробкою документів водія, а також з правопорушеннями, пов'язаними з безпекою дорожнього руху: за це зможуть відкликати ліцензію;

додати нову ремарку: якщо на національному ринку автомобільних перевезень у певному географічному регіоні спостерігається значне порушення, яке може бути пов'язане з угодою, дія угоди може бути припинена у цьому географічному регіоні.

Польські перевізники з початку листопада 2023 року до середини січня 2024 року проводили блокаду кількох пунктів пропуску на кордоні з Україною, вимагаючи скасувати "транспортний безвіз" та повернути дозвільну систему для українських перевізників. Крім того, з 9 лютого кордон блокують польські фермери.