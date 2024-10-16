Україна може втратити європейський ринок збуту металопродукції вже до 2030 року: подробиці

За оцінками, 93% українського експорту, що підпадає під регулювання екологічного мита CBAM, яке почало діяти у минулому році у тестовому режимі, припадає на металургійний сектор. Найбільших втрат від дії цього мита зазнає виробництво чавуну та сортового прокату: експорт чавуну, заготовки й сортового прокату може припинитися вже після 2030 року.

"В Україні 89% сталі виробляється мартенівським або киснево-конвертерним способом, що означає досить високу середню вуглецеву інтенсивність. Тому Україна може втратити весь свій експорт заготовки й сортового прокату в результаті впровадження CBAM: наша продукція буде неконкурентоспроможною стосовно продукції, що виробляється електросталеплавильним способом в ЄС", - пояснюють в GMK Center.

Продажі чавуну також можуть зупинитися, оскільки платежі CBAM за постачання чавуну можуть сягнути $160 за тонну у 2030 році.

Щорічно українські компанії експортують до ЄС 55-60 тис. тонн металопродукції: металоконструкції, резервуари, контейнери, болти, гвинти тощо. Такі компанії не мають первинного виробництва чавуну або сталі. Але оскільки металургійна продукція підпадає під регулювання CBAM, вони також повинні надавати дані імпортерам з ЄС для звітів CBAM.

"Збір таких даних може бути складним, особливо якщо компанія не виробляє чавун або сталь безпосередньо. CBAM може стати новим технічним бар’єром для торгівлі та збільшити адміністративні витрати малих та середніх експортерів та імпортерів. Труднощі з наданням даних негативно вплинуть на ціни експортованої продукції", - вказують аналітики GMK Center.

Раніше в Асоціації "Укрцемент" заявили, що сплата екологічного мита СВАМ на загальних умовах призведе до остаточної втрати конкурентоздатності українськими виробниками. Тому уряду потрібно почати переговори щодо приєднання до СВАМ на декларативних умовах - тобто, подавати звітність, але без сплати мита, апелюючи до війни як до форс-мажорної обставини, передбаченої у європейському законодавстві.

Нагадаємо, раніше видання Politico заявило, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою – вводить вуглецеве мито СВАМ, через який Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро. Водночас, цих збитків можна уникнути, якщо розпочати переговори з ЄС, адже закон про СВАМ має норму, за якою країна може отримати пільги від сплати податку, якщо вона має форс-мажорні обставини. Зважаючи, що у нас – повномасштабна війна, є всі підстави просити у ЄС відстрочку у цьому питанні.