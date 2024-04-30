Україна може отримувати до 70 млрд на рік, якщо збільшить ренту за транзит російської нафти, - нардеп

Україна має збільшити ренту за транзит російської нафти, яка йде по нашій території до європейських країн. Якщо ця рента складатиме навіть 30% від ціни одного бареля, це дасть бюджету додатково 70 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата, першого заступника голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайла Цимбалюка.

"Зважаючи на те, що РФ продовжує отримувати доходи від експорту нафти до деяких країн ЄС, які йдуть на фінансування війни проти України, доцільно було б підвищити рентну плату за транспортування російської нафти магістральними нафтопроводами України. Діюча рентна ставка становить приблизно пів долара за транспортування однієї тонни нафти магістральними нафтопроводами України. А у бюджеті РФ ціна нафти на цей рік сягає 520 доларів за тонну. У підсумку Україна від транзиту нафти отримує менш як 0,1% від доходу російських компаній", - наголосив нардеп.

Він переконаний: було б справедливо встановити рентну ставку за транспортування російської нафти магістральними нафтопроводами України на рівні 30% від середньої ціни одного бареля нафти, перерахованої у гривні за тонну.

"Як результат, орієнтовні додаткові надходження до держбюджету України складуть понад 70 мільярдів гривень за рік. Відтак акумульовані податкові надходження з ренти за транзит нафти можна було б скерувати на потреби ЗСУ, а ці гроші так необхідні зараз нашим захисникам", - нагадав Цимбалюк.

Як відомо, у червні 2022 року Рада Європейського Союзу затвердила шостий пакет санкцій, згідно з яким відбулася відмова ЄС від закупівлі, імпорту або перевезення російської сирої нафти, а за вісім місяців - від інших нафтопродуктів.

При цьому, транзит нафти через Україну до Угорщини, Словаччини та Чехії дозволяє РФ заробляти понад 6 мільярдів доларів на рік.