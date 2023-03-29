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Україна має вирішити питання боргів перед "зеленою" генерацією, - Енергоспівтовариство

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Середа 29 березня 2023 12:50
Україна має вирішити питання боргів перед "зеленою" генерацією, - Енергоспівтовариство Фото: Україна має вирішити питання боргів перед "зеленою" генерацією (pixabay)
Автор: Юлія Бойко

Український сектор відновлюваної енергетики потребує максимального сприяння у вирішенні проблеми накопичених боргів за вироблену зелену електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Секретаріату Енергетичного співтовариства.

Так, 27 березня Секретаріат почав допомагати Україні у вирішенні поточних проблем, з якими стикається сектор відновлюваної енергетики.

"Найближчим часом процес буде зосереджений на врегулюванні непогашеної заборгованості "Гарантованого покупця» перед виробниками відновлюваної енергії, перегляді формули виплат небалансів Гарпоку та реформі його корпоративного управління", - зазначають в Енергоспівтоваристві.

Там також підкреслюють, що Україна має вжити всіх заходів задля підтримки ренесансу відновлюваної енергетики в країні.

"Цей процес стає ще більш важливим зараз, коли Україна починає підготовку до переходу до зеленої економіки, в якій відновлювана енергетика має займати центральне місце", - підсумували в Енергоспівтоваристві.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна має мету стати лідером у трансформації енергетичної галузі для протидії будь-яким загрозам, тому країна будуватиме сучасну зелену енергетику. Також держава має стати зеленим енергетичним хабом, щоб експортувати зелену електроенергію та водень в ЄС.

За інформацією ДП "Гарантований покупець", рівень недоплати підприємствам зеленої енергетики за 2022 рік складає близько 50%.

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