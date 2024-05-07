Україна має працювати над посиленням європейських санкцій та скасуванням пом’якшень, - експерт

Європа розробила вже 14-й пакет санкцій проти РФ, але Кремль знаходить нові лазівки та добивається послаблення запроваджених санкцій. Україна має не тільки пропонувати нові заборони, але й системно працювати над знищенням послаблень.

"Якщо санкції не працюють, ми повинні не просто відверто говорити, а постійно наголошувати на тому, що не може бути пом’якшень, обмежень чи послаблень. Навпаки - кожен пакет санкцій має стосуватися як перегляду того, що не працює, так і розширення заборон. Тому що ми бачимо: з’являються нові лазівки, можливості адаптації, входження, використання тіньового флоту чи третіх країн, тобто цілий спектр різних можливостей для того, щоб обходити санкції", - наголосив експерт.

Також він висловив переконання, що такий тиск має відбуватися системно та послідовно, а санкції мають торкатися більш болісних галузей, і дуже серйозно бити по економіці РФ.

"Завдання санкцій - обмежити економічні можливості ведення війни з боку росії. Тобто, вони мають працювати так, щоб не допустити використання цього ресурсу. А ми бачимо, що, на жаль, санкції продовжують активно приносити прибутки російському бюджету і фінансувати війну. Тому будь-що, що стосується пом’якшень чи обмежень, має бути відхилене. І однозначно при перегляді або формуванні нового пакету санкцій треба повертатися до того, що не працює, в тому числі й що пом’якшень", - резюмував експерт.

Нагадаємо, у 12-му пакеті Євросоюз продовжив дію квот на російські сляби ще на чотири роки. Сумарний розмір квоти на імпорт цієї продукції з жовтня 2024-го до вересня 2028-го встановлений у розмірі 8,5 млн т з більш детальним розбиттям за періодами.

Попередні санкції на імпорт слябів запровадили у жовтні 2022 року, у рамках 8-го пакета санкцій. Тоді було ухвалено рішення, що він може тривати до кінця вересня 2024-го у межах встановлених квот, а з 1 жовтня 2024 року імпорт має припинитися. Однак 12-й пакет санкцій фактично послабив раніше введені обмеження.