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Україна має домовитися з ЄС про відстрочку вуглецевого мита СВАМ, - експерт

Вівторок 15 квітня 2025 14:07
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Україна має домовитися з ЄС про відстрочку вуглецевого мита СВАМ, - експерт Фото: Україна має домовитися з ЄС про відстрочку вуглецевого мита СВАМ (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Україна має досягти з Євросоюзом домовленості щодо відстрочки дії екологічного мита СВАМ. Для цього доцільно використати статтю про форс-мажор, яка прописана у європейському законодавстві. Інакше українська продукція втратить останні конкурентні переваги на європейському ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар віце-президента Союзу хіміків України Ігоря Гольченка.

"Ми зустрічалися декілька разів з представниками Єврокомісії. Разом із металургами та Федерацією роботодавців ми висунули ініціативу, щоби до нас було імплементовано форс-мажорну статтю, адже у нас дійсно є непередбачувані обставини", - зауважив Гольченко.

За його словами, наразі Україна має конкурентну перевагу для торгівлі у ЄС завдяки близькості кордонів, але якщо СВАМ почне працювати для України, ці переваги стануть несуттєвими.

"Ви ж розумієте, що тягар цього мита перекладеться на плечі того, хто завозить, і треба буде конкурувати з Африкою і з тією ж росією. Зараз ми виграємо за рахунок логістики, бо ми ближче знаходимося до Євросоюзу, і нам доставляти дешевше. Але якщо буде мито, то ці переваги будуть фактично знівельовані", - підкреслив експерт.

Він також закликав державу запровадити аналог СВАМ в Україні, для захисту внутрішнього ринку – так само, як це зробило багато країн.

"Зараз до нас завозять добрива Азербайджан, Туркменістан, Казахстан, Узбекистан, Туреччина. Чому б їм не сплачувати український СВАМ? Те ж саме по сталі. Ви ж дивіться, у світі кожен захищає внутрішній ринок і каже: ні, моя країна понад усе, а імпорт потім", - резюмував Гольченко.

Раніше генеральний директор "Центру Екології та Розвитку Нових технологій" Владислав Антипов заявив, що запровадження європейського екологічного мита СВАМ для України це не тільки втрата мільярдів ВВП, але й взагалі питання виживання українських експортних галузей, зокрема металургії. Тому маємо наполягати на відстроченні запровадження для України цього мита, використовуючи пункт про форс-мажор.

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