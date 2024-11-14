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Україна і Польща у грудні проведуть "аграрні" переговори

Варшава, Четвер 14 листопада 2024 13:51
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Україна і Польща у грудні проведуть "аграрні" переговори Фото: міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль (facebook com koval)
Автор: Наталія Юрченко

Україна і Польща проведуть переговори з питань сільського господарства. Міністри двох країн зустрінуться у грудні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

Зазначається, що у грудні міністри сільського господарства України та Польщі проведуть зустріч за участі представників галузевих організацій. Темою переговорів буде ситуація на сільськогосподарських ринках.

У вівторок, 12 листопада, міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль та міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Чеслав Сєкєрський провели переговори у відеоформаті.

До цього переговори між очільниками аграрних відомств відбулися у Варшаві 3 жовтня 2024 року.

Як зазначив український міністр Віталій Коваль, наразі торгівля українськими зерновими та олійними культурами переважно повернулася до традиційних експортних маршрутів через Чорне море.

"Аграрні" відносини України і Польщі

Нагадаємо, що Україна та Польща регулярно проводять переговори щодо сільського господарства після масштабних протестів польських фермерів. Аграрії блокували рух вантажівок на українсько-польському кордоні. Наразі ситуація стабілізувалася.

Фермери стверджували, що українське зерно обвалило внутрішні ціни в Польщі й місцеві виробники змушені працювати собі на збиток.

Влітку у Польщі почали перевірку понад 70 компаній через підозру в шахрайстві зерном з України.

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Міністерство аграрної політики Польща
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