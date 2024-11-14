Україна і Польща у грудні проведуть "аграрні" переговори

Україна і Польща проведуть переговори з питань сільського господарства. Міністри двох країн зустрінуться у грудні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

Зазначається, що у грудні міністри сільського господарства України та Польщі проведуть зустріч за участі представників галузевих організацій. Темою переговорів буде ситуація на сільськогосподарських ринках.

У вівторок, 12 листопада, міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль та міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Чеслав Сєкєрський провели переговори у відеоформаті.

До цього переговори між очільниками аграрних відомств відбулися у Варшаві 3 жовтня 2024 року.

Як зазначив український міністр Віталій Коваль, наразі торгівля українськими зерновими та олійними культурами переважно повернулася до традиційних експортних маршрутів через Чорне море.