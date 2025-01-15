Україна і ЄС спільно працюють над посиленням санкцій проти російського металу, - Ченцов

Україна і Європейський Союз шукають нові способи посилення санкційного тиску на Росію, навіть попри те, що вона вже є найбільш санкціонованою країною у світі. Серед сфер, по яким плануються наступні удари – нафта, газ та металургія агресора.

Про це заявив посол України при ЄС Всеволод Ченцов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Посол звернув увагу на складнощі в санкційній політиці щодо російської металургії та хімічної промисловості, адже деякі європейські країни пролобіювали виключення для російських металів до 2028 року, що дозволяє РФ зберігати свої позиції на ринку.

"Ми постійно оновлюємо списки російських олігархів, особливо тих, які багатіють на війні. І тут пов'язано кілька галузей. Зокрема, російська металургія. На жаль, низка європейських країн і країн ЄС, вони і надалі активно співпрацюють. Вони пролобіювали так звану диригацію, тобто виключення санаційного режиму до 28-го року для окремих видів продукції металургійного. Ми намагаємося скоротити цей термін і обсяги продукції, які російська федерація може експортувати. І тут у нас нарешті з'явилися потужні союзники", - каже посол.

Він додав, що це власне європейська індустрія, яка потерпає від масованої присутності російського продукту. І власне Україна розраховує, що і вони посилять свій тиск на уряди європейських країн

Ченцов також наголосив на необхідності розширення так званого No Russia Clause – зобов’язання європейських компаній не продавати продукцію російським споживачам через треті країни.

"Ця вимога має бути розповсюджена також на філії європейських країн в третіх державах, в Південно-Східній Азії, де завгодно, тому що саме через ці країни і за допомогою, на жаль, філій європейських компаній в тому числі, здійснюється обходження санкцій", - сказав посол.

Ченцов підкреслив, що кожен крок у посиленні санкцій вимагає складної дипломатичної роботи, але часто у сторін виходить збільшувати тиск та знаходити аргументи.

Як відомо, у 12-му пакеті Євросоюз продовжив дію квот на російські сляби ще на чотири роки. Сумарний розмір квоти на імпорт цієї продукції з жовтня 2024-го до вересня 2028-го встановлений у розмірі 8,5 млн т з більш детальним розбиттям за періодами. Попередні санкції на імпорт слябів запровадили у жовтні 2022 року, у рамках 8-го пакета санкцій. Тоді було ухвалено рішення, що він може тривати до кінця вересня 2024-го у межах встановлених квот, а з 1 жовтня 2024 року імпорт має припинитися. Однак 12-й пакет санкцій фактично послабив раніше введені обмеження.

Раніше депутати ПАРЄ закликали ЄС посилити санкції проти металургії РФ, адже вона продовжує заробляє мільярди на війну. Проте, шляхом маніпуляцій та шантажу, Кремлю вдалося продовжити квоти на російські сляби ще на чотири роки, хоча вони мали завершитися у вересні 2024 року. Це дасть РФ змогу імпортувати в ЄС продукції на понад 8 мільярдів євро.