Україна готує два механізми для відновлення морського судноплавства

Україна потребує повного розблокування морських портів. Наразі влада опрацьовує два варіанти для відновлення повного морського експорту: перший передбачає воєнний супровід цивільних суден, а другий - заклик до Росії від міжнародної спільноти.

"Військові зараз можуть забезпечити захист караванів цивільних суден та мінну безпеку. Андрій Клименко, керівник моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, говорить, що захистити цивільні судна можуть партнери, зокрема, Туреччина. Тож один із варіантів, за його словами, - максимально широке залучення до операцій з українським експортом і імпортом суден турецьких судновласників, по яким Росія не наважиться стріляти", - пише видання.

Другий варіант - створити дві постійні чорноморські військово-морські групи з кораблів Болгарії, Румунії, Туреччини та України, вказує експерт. Перша група передбачатиме патрульні або ескортні кораблі для захисту свободи судноплавства в секторі від Босфору до Одеси. Друга - група протимінних кораблів та тральщиків, для боротьби з тими тисячами морських мін.

"Паралельно з мілітарним підсиленням, активізується і робота на дипломатичному фронті. Зокрема, Мінвідновлення ініціює проведення у липні сесії Міжнародної морської організації стосовно безпеки судноплавства в Чорному морі. Попередньо про це вже домовились із Данією, також були підключені українські посли в морських державах. Ціль - колективно ініціювати таку зустріч перед генеральним секретарем ІМО, щоб публічно закликати перш за все Росію до того, що цивільні судна не є військовими цілями, судноплавство має бути вільним, і відповідно всі зазіхання на цей основоположний принцип міжнародного морського права будуть розглядатись як піратство з відповідними військовими і дипломатичними наслідками для держави-агресора", - йдеться в статті.

Нагадаємо, раніше американський дипломат Курт Волкер закликав країни НАТО давати військову відповідь у разі, якщо РФ атакуватиме комерційні судна у міжнародних водах Чорного моря - адже це є актом піратства.

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