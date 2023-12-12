Україна готова ввести податок на надприбутки підприємств під час війни, - Меморандум з МВФ

Українська влада у листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандуму) зобов'язалася збільшити доходи державного бюджету. Одним із джерел може стати надприбутки підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум з МВФ.

"Визнаючи важливість фінансування додаткових витрат шляхом мобілізації внутрішніх доходів, ми робимо кілька кроків, які доповнять нашу роботу щодо Національної стратегії доходів у короткостроковій перспективі та забезпечать адекватні доходи джерел у разі виникнення додаткових потрясінь", - йдеться у документі.

Як зазначається в меморандумі, як винятковий захід був прийнятий закон про оподаткування прибутку банків (тимчасове підвищення податку на прибуток з 18 до 50%), що створить близько 0,3% ВВП для покриття дефіциту у 2024 році. Податок становитиме 25% у наступні роки.

"Національна стратегія доходів включатиме конкретні обговорення принципів оподаткування надприбутку корпорацій, включаючи рекомендації з надзвичайних обставин, коли можуть застосовуватися такі податки", - йдеться в документі.

Крім того, до 11 грудня було створено робочу групу для формулювання короткострокових заходів щодо доходів (податкових та неподаткових), які принесуть додаткові доходи як мінімум 0,5% ВВП у 2024 році (близько 38 млрд гривень). Цей захід позначений як структурний маяк на кінець лютого 2024 року.

"Ці заходи можуть бути активовані у 2024 році, якщо матеріалізується додатковий тиск на витрати", - зазначається у меморандумі.

Оновлений Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Він містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.

Податок з банків

Нагадаємо, в Україні ухвалили закон про підвищення податку з банків з 18% до 50% вже цього року. У наступні роки, починаючи з 2024 року, буде ставка 25%.

За розрахунками Мінфіну, це принесе лише за 2023 рік 24-25 млрд гривень. Далі це буде 6-7 млрд гривень на рік.

Національний банк фактично підтримав цей законопроект. Самі банки також висловлювали незгоди. Голова НБУ Андрій Пишний на зустрічі з керівниками 30 найбільших банків подякував банкірам "за зважену та мудру позицію щодо оподаткування доходів, за те, що з розумінням поставилися до рішення збільшити податок".