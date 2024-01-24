Україна експортувала морським коридором вже понад 18 млн тонн вантажів, - АМПУ

Через Чорноморський коридор, організований Україною, з початку його функціонування у серпні 2023 року експортовано вже 18 млн тонн вантажів до 32 країн світу. З них 12,7 млн тонн, тобто дві третини, становить агропродукція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову "Адміністрації морських портів Юрія Литвина.

Раніше Міноборони Великої Британії повідомило, що у грудні 2023 року українські порти експортували більше сільськогосподарської продукції, ніж будь-коли з початку вторгнення Росії.

Ці результати також значно перевищили місячні обсяги, досягнуті під час реалізації чорноморської зернової ініціативи за посередництва ООН та Туреччини, коли кораблі піддавалися російським перевіркам.

Нагадаємо, раніше перша віцепрем’єр-міністр - міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила, що у 2024 році очікується зростання експорту товарів та послуг з України на 9%, а також запуск морського страхування з боку держави, завдяки якому ставки фрахту значно знизяться.