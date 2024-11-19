Україна домовилася з МВФ про черговий транш кредиту

Україна та Міжнародний валютний фонд домовилися на експертному рівні про шостий перегляд Програми у рамках Механізму розширеного фінансування EFF.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію у Telegram .

Як зазначив Шмигаль, це дозволить Києву залучити до державного бюджету ще 1,1 млрд доларів.

"Очікуємо, що Виконавча рада МВФ ухвалить відповідне рішення найближчим часом", - написав він.

За його даними, у Фонді відзначили прогрес України у виконанні структурних маяків та зобов'язань. Також наголосили, що українська економіка продовжує демонструвати стійкість.

Заява МВФ

У МВФ повідомили, що місія фонду на чолі з Гевіном Греєм провела в Києві 11-18 листопада 2024 року переговори з українською владою щодо шостого огляду 4-річної угоди про розширене кредитування (EFF) країни.

Місія зустрілася з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром фінансів Сергієм Марченком, головою Національного банку України Андрієм Пишним, іншими міністрами уряду, посадовими особами та представниками громадянського суспільства.

"Співробітники МВФ та українська влада досягли угоди на рівні персоналу з Шостого огляду EFF. Угода підлягає затвердженню Виконавчою радою МВФ, розгляд Радою очікується найближчими тижнями", - сказав Грей.