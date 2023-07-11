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Україна – Англія: який стадіон стане домашнім на матч відбору до Євро-2024

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Вроцлав, Вівторок 11 липня 2023 18:57
Україна – Англія: який стадіон стане домашнім на матч відбору до Євро-2024 Фото: Вроцлавський стадіон стане домівкою "синьо-жовтих" (facebook.com/TarczynskiArena)
Автор: Антон Федорців

Українська асоціація футболу визначилася з місцем проведенням поєдинку 5-го туру кваліфікації до чемпіонату Європи. Національна команда України прийме збірну Англії на території Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Матч Україна – Англія відбудеться 9 вересня в польському Вроцлаві. Поєдинок прийме стадіон "Тарчиньскі Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:00.

Спортивний комплекс був збудований до Євро-2012 і на груповому етапі турніру прийняв три матчі. Власником арени, що розрахована на 45105 глядачів, залишається муніципалітет Вроцлава. Стадіон став домашнім для "Шльонська" та збірної Польщі.

Після повномасштабної агресії РФ збірна України змушена грати домашні матчі за межами батьківщини. Наприклад, у відборі до чемпіонату Європи "синьо-жовті" прийняли мальтійців у словацькій Трнаві. Натомість у Лізі націй 2022/23 українці грали в польських містах – Лодзі та Кракові.

Після чотирьох турів відбору лідером групи C залишається Англія (12 очок). Збірна України провела на поєдинок менше, набрала 6 пунктів і йде другою. Натомість безнадійний аутсайдер квінтету – мальтійці з чотирма поразками.

До слова, раніше Україна мінімально переграла збірну Мальти та закріпилася на другому місці групи C.

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