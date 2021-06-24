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Украл почти полмиллиона долларов. В Киеве задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол

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Киев, Четверг 24 июня 2021 16:06
Украл почти полмиллиона долларов. В Киеве задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол Фото: в Киеве задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители задержали в столице иностранца, который находился в международном розыске. Мужчину подозревают в совершении мошенничества почти на полмиллиона долларов США.

Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

"В период с 2007 по 2015 год на территории другого государства подозреваемый совершил преступные действия и причинил предприятию материальный ущерб на 480 тысяч долларов США. Впоследствии его объявили в международный розыск",- говорится в сообщении.

Известно, что в Украине злоумышленник находился под чужим именем. Кроме того, подозреваемый организовал "комбинацию" во избежание преследования: его знакомый обратился в полицию Одесской области с заявлением о факте безвестного исчезновения разыскиваемого.

По факту исчезновения лица, было начато уголовное производство и приняты соответствующие меры по розыску.

Так, сотрудники полиции, в результате проведенных розыскных мероприятий на территории Оболонского района города Киева, нашли местонахождение и задержали разыскиваемого.

Сейчас решается вопрос о его дальнейшей экстрадиции.

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