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Украл пистолет и удостоверение: суд вынес приговор обворовавшему экс-нардепа

Киев, Среда 09 декабря 2020 11:10
Украл пистолет и удостоверение: суд вынес приговор обворовавшему экс-нардепа
Фото: суд (freepik)
Автор: Олег Черныш

Печерский районный суд Киева вынес приговор гражданину Грузии за кражу вещей бывшего депутата Верховной рады Олега Недавы ("Блок Петра Порошенко"). Его приговорили к 5 годам тюрьмы условно.

Об этом свидетельствует приговор суда.

Экс-депутат 12 августа текущего года заехал на автомобиле Audi Q8 на СТО на ул. Киквидзе в Киеве. Преступники незаметно проникли в автомобиль, когда Недава отошел, и украли оттуда электронный планшет, сумку, банковскую карточку и пистолет "SIGSAUER P320 CARRY" с патронами.

Кроме того, они забрали паспорт и удостоверение нардепа.

Оружие злоумышленники спрятали в автомобильную покрышку во дворе жилого дома в центре Киева на ул. Большой Васильковской.

Одного из подозреваемых в краже, грузина Давита Джикию, полиция задержала через двое суток после преступления.

Он признал свою вину и заключил сделку со следствием. В начале декабря столичный суд ее утвердил и приговорил подсудимого к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

Напомним, весной в Киеве обворовали народного депутата от партии "Слуга народа" Ольгу Василевскую-Смаглюк. Из ее кабинета пропал служебный планшет Lenovo.

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