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Из Украины в Польшу протянут трубу для экспорта растительных масел

Новина українською →
Варшава, Вторник 30 августа 2022 17:06
Из Украины в Польшу протянут трубу для экспорта растительных масел Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Польша и Украина будут совместно работать над проектом трансграничного трубопровода, по которому украинские растительные масла будут доставляться в порт Гданська.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как сообщили в канцелярии премьер-министра Матеуша Моравецкого, польская сторона согласилась подписать меморандум с украинской о разработке проекта трансграничного трубопровода для транспортировки растительных масел в Гданськ.

"Реализация меморандума будет способствовать частичной разблокировке украинского экспорта и повышению продовольственной безопасности развивающихся стран, которым угрожает голод. Следовательно, это должно снизить миграционное давление на Европу", - говорится в сообщении.

Обе страны сформируют рабочую группу, которая представит возможные варианты проекта. Меморандум будет заключен на три года с автоматическим продлением еще на три.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках "зернового коридора" в Черном море Украина также экспортирует подсолнечное масло.

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