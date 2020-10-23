У Украины истекает срок на урегулирование ситуации с табачниками перед международным арбитражем

Фото: АМКУ (РБК-Украина)

Октябрь - последний месяц, когда Украина может урегулировать с международными табачными компаниями конфликт из-за штрафов Антимонопольного комитета для всех участников индустрии на общую сумму 6,5 млрд грн и избежать исков в международный арбитраж с требованием компенсаций за противозаконную экспроприацию прибыли.

Об этом говорится в аналитике "Украинских новостей".

"Чтобы скандал, связанный с многомиллиардными необоснованными штрафами АМКУ, которым подверглась вся табачная индустрия Украины, не выплеснулся на международный уровень, влиятельные бизнес-ассоциации призвали украинскую власть урегулировать этот конфликт без участия международных арбитражных институтов. В противном случае скандальные международные разбирательства между Украиной и глобальными табачными гигантами станут очередным позором для страны, которая декларирует защиту инвесторов, но на практике поступает с точностью до наоборот", - говорится в публикации.

В международном арбитраже табачные компании потребуют от Украины возместить незаконно экспроприированную у них прибыль - именно так будут квалифицированы штрафные санкции АМКУ.

На днях суды провели заседания уже по апелляционным жалобам компаний "Бритиш Американ Тобакко" и "Империал Тобакко". Однако, слушания были перенесены, апелляционный суд изучает ходатайства истцов, компаниям дали дополнительное время на подготовку.

Издание отмечает, что исход конфликта станет мощным сигналом для международного сообщества, можно ли вести дела в Украине, есть ли здесь закон и справедливый суд. Инвесторы надеются, что дело будет решено с сохранением нормальных рабочих отношений между стратегическими инвесторами и государством без существенных потерь для инвестиционного климата Украины.

Напомним, 10 октября 2019 года АМКУ наложил на дистрибьютора "Тедис Украина", а также 4 производителей табачных изделий и их подразделения по дистрибуции штраф на общую сумму 6,5 млрд гривен, из которых 292 млн гривен - на компанию "Империал Тобакко Юкрейн" (торговый дом международного производителя) и еще 167 млн гривен - на табачную фабрику международного производителя "Империал Тобакко Продакшн Украина".

В ходе судебного процесса представители компаний неоднократно заявляли и предъявляли многочисленные доказательства о фактах системного давления на суд в интересах АМКУ.

Эти обстоятельства дают возможность компаниям, которые подверглись неправомерным штрафам, требовать в международных судебных инстанциях компенсации потерь от государства Украина.

Как писало РБК-Украина, в июле в "Империал Тобакко" заявляли, что уже дополнительно изучают возможность защиты своих инвестиций в Украине в Международном инвестиционном арбитраже.

В то же время, сообщалось, что в Министерстве юстиции Украины создали рабочую группу, которая также оценивает риски процесса в международном арбитраже