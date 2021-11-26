"Кроме онлайн-презентации социальных услуг, на следующей неделе у нас будет еще одно важное событие - в Украину впервые приезжает топ-менеджмент Apple. Во главе с Марком Ленноном - Worldwide Head of Government. После нашей первой встречи в Кремниевой долине, в сентябре, мы постоянно находились в процессе обсуждения совместных проектов. Результаты совместно с Apple решили представить в Киеве", - заявил министр.

Он отметил, что один из представленных проектов будет касаться возможного использования технологий Apple во время переписи украинского населения в 2023 году. Федоров подчеркнул, что, кроме этого, будут и другие "классные новости".

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что всеукраинская перепись населения, которая планируется в 2023 году, "будет необычной, мы хотим проводить ее с использованием сверхсовременных цифровых технологий".