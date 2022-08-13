В Украину прибыло судно под погрузку зерном для Африки

В порт "Южный" в Одесской области прибыло судно под погрузку зерном для Африки. Балкер выйдет в море в составе одного из ближайших караванов.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

Всемирная продовольственная программа закупила первые 30 тысяч тонн украинской пшеницы. Максимальная вместимость зафрахтованного судна – 23 тысячи тонн. Остаток будет в ближайшее время загружен и отправлен на другом судне.

Судно BRAVE COMMANDER под флагом Либерии было зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН по перевозке продовольствия в Эфиопию.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что судно Razoni с украинским зерном, которое первым вышло из Одесского порта, уже вернулось из Ливана в Турцию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.