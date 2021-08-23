ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украину прибыл глава Европейского совета

Новина українською →
Киев, Понедельник 23 августа 2021 05:47
В Украину прибыл глава Европейского совета Фото: В Украину прибыл глава Евросовета (twitter.com/StefanishynaO)
Автор: Анна Полисученко

В Украину прибыл глава Европейского совета. Шарль Мишель в ходе двухдневного визита Украину 23-24 августа примет участие в саммите Крымской платформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter вице-премьер-министра Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

"Рада приветствовать в Украине президента Европейского совета Шарля Мишеля, который прибыл для участия в торжествах по случаю 30-й годовщины Независимости Украины и Крымской платформе", - написала она.

На первый день визита в Киев у главы Евросовета запланированы встреча с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, выступление на инаугурационном саммите и посещение Офиса Крымской платформы.

На следующий день Шарль Мишель будет присутствовать на официальных мероприятиях, посвященных Дню Независимости Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Совет Европы Крымская платформа
NEWS
Зеленский попросил Эрдогана поспособствовать освобождению крымских татар из плена России
Зеленский попросил Эрдогана поспособствовать освобождению крымских татар из плена России
DAILY
Газ и Донбасс. Чего ждать от переговоров Меркель и Зеленского
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Газ и Донбасс. Чего ждать от переговоров Меркель и Зеленского