Украину накроют дожди с грозами

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве ожидаются грозы, днем до +19

Погода в Украине 11 мая 2019 будет дождливой, практически по всей стране ожидаются грозы, температура воздуха днем будет достигать +22. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке Украины пройдут дожди с грозами, днем от +18 до +22, ночью от +8 до +10. В центральных регионах также ожидаются дожди с грозами, днем от +18 до +20, ночью от +8 до +10. На юге днем от +16 до +20, ночью от +8 до +10. В Крыму днем от +17 до +19, ночью от +8 до +10.

На западе Украины такая же ситуация с осадками, днем от +16 до +20, ночью от +6 до +9. В северных районах дожди с грозами, днем от +17 до +19, ночью от +8 до +10.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 11 мая ожидаются небольшие дожди, днем от +17 до +1, ночью от +8 до +10, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Фото: погода в Киеве и области