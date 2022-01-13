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В Украину идет новый циклон. Объявлено штормовое предупреждение: где именно

Новина українською →
Киев, Четверг 13 января 2022 15:34
В Украину идет новый циклон. Объявлено штормовое предупреждение: где именно Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украину идет новый циклон, который принесет сильные порывы ветра. Они могут достигать штормовых отметок в 25-27 м/с.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Такие порывы ветра относятся ко второму уровню опасности. Причиной усиления ветра будут выступать атмосферные фронты циклона Famce, которые будут перемещаться по территории Украины в течение следующих суток.

Температура воздуха завтра стремительно повысится, практически по всем областям Украины будет оттепель. В связи с ростом температуры осадки будут выпадать как в виде снега, так и в виде дождя. Гололедица все еще будет сохраняться.

В частности, завтра будет небольшой снег с переходом в дождь, в восточных областях умеренные осадки. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, 15-20 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине, кроме южной части, порывы 25-27 м/с.

Температура ночью в западных (кроме Закарпатья), Винницкой, Житомирской и Киевской областях от +2 тепла до -3 мороза, на остальной территории -4-9 мороза, в восточных областях -10-15 мороза; днем в Украине 0+5 тепла.

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