В Украину из Беларуси пытались нелегально ввезти лекарства на полмиллиона гривен
На границе с Беларусью, в пункте пропуска "Выступовичи" пограничники разоблачили незаконный ввоз в Украину медпрепаратов для стоматологии. Сумма оценки лекарств составила более 510 тысяч гривен.
Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.
"Вчера вечером в пункте пропуска "Выступовичи" на границе с Беларусью, пограничники отдела "Овруч" Житомирского отряда совместно с таможенниками обнаружили в грузовике недекларированные медицинские препараты",- говорится в сообщении.
По информации ГПСУ, лекарства перевозил житель Житомирской области, который направлялся грузовиком марки DAF. В частности, в салоне DAF было найдено почти 300 пакетов недекларированных медикаментов иностранного производства, используемых в стоматологии.
Сейчас медпрепараты, сумма оценки которых составила более 510 тысяч гривен, изъято представителями таможни, а водителя привлекли к административной ответственности.
Ранее РБК-Украина писало, что пограничники на Донбассе задержали на линии разграничения партию медпрепаратов, которые предназначались для лечения боевиков.
Добавим, что ранее Владимир Зеленский внес в Верховную Раду неотложный законопроект, предусматривающий изменения в Уголовном кодексе Украины. Изменения коснутся части, касающейся криминализации контрабанды.