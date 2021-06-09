В Украину из Беларуси пытались нелегально ввезти лекарства на полмиллиона гривен

На границе с Беларусью, в пункте пропуска "Выступовичи" пограничники разоблачили незаконный ввоз в Украину медпрепаратов для стоматологии. Сумма оценки лекарств составила более 510 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.

"Вчера вечером в пункте пропуска "Выступовичи" на границе с Беларусью, пограничники отдела "Овруч" Житомирского отряда совместно с таможенниками обнаружили в грузовике недекларированные медицинские препараты",- говорится в сообщении.

По информации ГПСУ, лекарства перевозил житель Житомирской области, который направлялся грузовиком марки DAF. В частности, в салоне DAF было найдено почти 300 пакетов недекларированных медикаментов иностранного производства, используемых в стоматологии.

Сейчас медпрепараты, сумма оценки которых составила более 510 тысяч гривен, изъято представителями таможни, а водителя привлекли к административной ответственности.