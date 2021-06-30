Украинцы не смогут прилететь на матч против Англии в 1/4 финала Евро: причина

Болельщики из Украины не смогут прилететь на матч против Англии в четвертьфинале Евро-2020, который пройдет в Риме. Все из-за ограничений в связи с коронавирусом.

На сайте организации после завершения вторничных игр 1/8 финала обновили правила посещения матчей именно для болельщиков из Украины и Англии. В нормах сказано, что простые болельщики, которые хотят посетить Рим именно ради матча чемпионата Европы, не смогут попасть в Италию из-за действующих ограничений.

Италия продолжает не пускать в страну граждан третьих стран, которые хотят въехать по "необязательным" причинам вроде работы. Поэтому Украину на Стадио Олимпико в Риме смогут поддержать представители местной диаспоры, а также работники из Украины.

Для англичан въезд в Италию без карантина также запрещен. С 28 июня были ужесточены правила посещения страны британцами в связи с распространением "дельта"-штамма коронавируса в Британии и потому для граждан Соединенного Королевства правила въезда такие же, как и для украинцев.

Матч Украина - Англия состоится 3 июля в Риме.