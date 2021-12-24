ru ua
Пт, 24 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинцы считают, что в 2014 году страна могла сохранить Крым в своем составе

Новина українською →
Киев, Пятница 24 декабря 2021 15:30
Украинцы считают, что в 2014 году страна могла сохранить Крым в своем составе Фото: въезд в Крым (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Более половины украинцев считают, что Украина могла сохранить Крым в своем составе. При этом большинство считает неправильным решением тогдашней власти отдать полуостров без боя и не обвиняет в случившемся одного лишь отстраненного на то время президента Виктора Януковича.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты социологического исследования, проведенного исследовательской компанией "Active Group" 17-20 декабря 2021 года.

Так, на вопрос "Могли ли решения новой власти в Киеве в феврале - марте 2014 года сохранить Крым в составе Украины?" преобладали положительные ответы - 52% (23% - "да, вполне", 29% - "скорее да"), треть опрошенных (32%) отрицали наличие возможностей у тогдашней новой власти удержать Крым (19% - "скорее нет", 12% - "точно нет").

Украинцы считают, что в 2014 году страна могла сохранить Крым в своем составе

С другой стороны, среди причин потери Крыма в 2014 году весомым фактором - по мнению респондентов - было именно военное преимущество Российской Федерации - 3.85 по 5-тибальной шкале (оценки 4 и 5 этого фактора выставили 59% опрошенных). Также украинцы практически одинаково по 5-тибальной шкале оценивают такие факторы как ошибки экс-президента Виктора Януковича и его власти, так и новой власти, сформированной по результатам Революции Достоинства - 3.78 и 3.73 соответственно.

Интересны оценки украинцев двух "конспирологических" версий сдачи Крыма без боя. Согласно первой, это произошло в результате договоренностей Запада с Россией, "в рамках которых Запад заставил Украину сдать Крым без боя". 38% опрошенных выставило этому фактору оценки 4 и 5, а средневзвешенная оценка составила 3.2 (максимальная зафиксированная на Западной Украины - 3.58).

Вторая "конспирологическая версия" возлагает вину за сдачу Крыма без боя на новое руководство Украины, которое хотело "избавиться от пророссийского электората, проживавшего в Крыму". Этот фактор на 4 и 5 поддержали только четверть (25%) опрошенных, средневзвешенная оценка составила 2.79 (и вновь крупнейшими "конспирологами" оказались жители Западной Украины - 3.4; здесь оценки 4 и 5 данному фактору выставили 45% опрошенных).

Украинцы считают, что в 2014 году страна могла сохранить Крым в своем составе

В той или иной степени верным решением о сдаче Крыма без боя считают лишь 18% респондентов, в той или иной степени неправильным - 62%.

В то же время абсолютное большинство украинцев (51%) в той или иной степени уверены, что ВСУ в Крыму должны были оказывать вооруженное сопротивление агрессорам, в то время как противоположного мнения придерживается только треть опрошенных.

Украинцы считают, что в 2014 году страна могла сохранить Крым в своем составе

В той или иной степени верным решением о сдаче Крыма без боя считают лишь 18% респондентов, в той или иной степени неправильным - 62%.

Украинцы считают, что в 2014 году страна могла сохранить Крым в своем составе

Говоря об ответственных за то, что Крым был сдан без боя, украинцы не возлагают всю вину на лишенного на тот момент президентских полномочий Виктора Януковича. Он обвиняется менее половины (39%) респондентов. Президент Украины Александр Турчинов, который на тот момент был верховным главнокомандующим, ответственным в первую очередь считают 24% украинцев. В той или иной степени (в 1-ю, 2-ю или 3-ю очередь) Турчинова в сдаче Крыма без боя считают виновными уже 53% опрошенных. Также украинцы обвиняют олигархов, армию и самих крымчан.

Украинцы считают, что в 2014 году страна могла сохранить Крым в своем составе

Надежды украинцев на возвращение Крыма в состав Украины находятся где-то между "осторожным оптимизмом" и "умеренным скептицизмом": ожидают возвращения Крыма 46%, из них только 4% - в ближайшей перспективе, треть (33%) считает, что Крым вернуть не удастся при 21% тех, кто затруднился ответить. Меньше оптимистов на Востоке - 27%.

Исследование проводилось компанией "Active Group" 17-20 декабря 2021 методом личного интервью (face-to-face). География: вся территория Украины, за исключением оккупированных регионов. Всего опрошено 2656 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, региону Украины и типу населенного пункта (город/село). Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 1,9% для общего опроса и 4,9% для каждого из макрорегионов.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
В Киеве не будут штрафовать за проезд без билета: в чем причина
В Киеве не будут штрафовать за проезд без билета: в чем причина
DAILY
Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад