Украинцы против продажи земли, референдум способен повлиять на власть, - эксперт

Об этом написал политолог Виталий Кулик в блоге на " Цензор.нет".

По его словам, для этого необходимо всенародное объединение: политических сил, общественных организаций, инициатив, фермерских ассоциаций и молодежных союзов.

Эксперты также отмечает, что на прошлой неделе состоялось два определяющие события, которые будут формировать повестку дня на ближайшее время в Украине - подписание президентом закона об изменениях в Земельный кодекс, а также собрание инициативной группы по проведению всеукраинского референдума против продажи земли, было организовано фермерскими и аграрными ассоциациями и профсоюзами при поддержке партии "Батькивщина".

"Все возможные методы парламентской борьбы с земельной аферой уже исчерпаны, и мы это видели в течение последних месяцев в стенах Верховной рады. За отмену крупной земельной аферы в сессионном зале воевала исключительно "Батькивщина". Другим политсилам и их спонсорам дерибан украинской земли выгоден и желателен", - добавил эксперт.

Политолог констатировал - на Банковой не хотят слышать критические замечания по модели земельного рынка, который вводят в Украине. А потому наступает время продемонстрировать готовность украинцев к реальному народовластию.

"Власти не удалось изменить мнение украинцев. Абсолютное большинство, 64%, против введения рынка земли. Еще больше украинцев - 79% - против продажи земли иностранцам. Хотя в законах сняты все ограничения на владение земли иностранцами, а иностранные банки прямо допущены к получению земли через механизм залога", - добавляет политолог.

По его словам, власть ускоряет проведение земельной реформы, несмотря на то, что растет и сопротивление этой инициативе.

"Мне импонирует тот факт, что "Батькивщина" подготовилась к старту референдума технологически. Почти в каждом населенном пункте созданы инициативные группы по сбору необходимых трех миллионов подписей. Подписи достаточно быстро можно собрать, учитывая 77% поддержки гражданами идеи проведения референдума по продаже земли", - считает он.

Однако, политолог предполагает, что будущая кампания по организации референдума потребует объединения всех активных патриотических сил и готовности к уличным протестам как ответ на противодействие власти в проведении волеизъявления.

"Сама кампания против открытия рынка земли требует тактического союза с различными протестными инициативами (антитарифное движение, ФОПы, профсоюзы, стачкомы и тому подобное). Без уличной протестной активности референдум может не получить желаемого эффекта. О нарушении права на землю, о несправедливости и произволе власти должны узнать в каждом селе. Дело референдума должно стать личным делом каждого украинца", - резюмировал Кулик.