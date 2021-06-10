Украинцы гораздо больше довольны собственной жизнью, чем жизнью страны

В апреле 2021 года оценка общественного благополучия населением Украины отрицательная, индекс равен -32. Своей собственной жизнью украинцы в среднем намного больше довольны, чем жизнью страны (индекс выше на 47 пунктов и составляет +15).

Для оценки и мониторинга общественного и индивидуального самочувствия КМИС разработал два индекса: Индекс восприятия общественного благополучия (ИСБ) и индекс индивидуального благополучия (ИИБ). Значения индексов могут колебаться от -100 до 100 баллов, где -100 указывает на самые низкие оценки ситуации и неудовлетворенность, а 100 - на самые высокие оценки и общую удовлетворенность ситуацией в стране или собственной жизни.

Среди составляющих индекса ИСБ самая низкая оценка приходится на оценку экономического состояния Украины - среднее значение для этого показателя оценивается в -54 балла. Если говорить об ожиданиях того, какой будет жизнь в стране, оценки были несколько выше - средняя по прогнозу оценка для Украины составляет -18 баллов. Средняя оценка правильности направления развития Украины составляет -24 балла и именно благодаря росту этого показателя происходит общее повышение индекса ИСБ.

Рост индекса индивидуального благополучия произошел преимущественно за счет повышения уровня оптимизма в отношении жизни семьи в будущем и роста оценок материального положения семьи, которые, тем не менее, остаются отрицательными.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 16 по 22 апреля 2021 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено интервью 2003. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4%.