Украинцы гораздо больше довольны собственной жизнью, чем жизнью страны
В апреле 2021 года оценка общественного благополучия населением Украины отрицательная, индекс равен -32. Своей собственной жизнью украинцы в среднем намного больше довольны, чем жизнью страны (индекс выше на 47 пунктов и составляет +15).
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.
Для оценки и мониторинга общественного и индивидуального самочувствия КМИС разработал два индекса: Индекс восприятия общественного благополучия (ИСБ) и индекс индивидуального благополучия (ИИБ). Значения индексов могут колебаться от -100 до 100 баллов, где -100 указывает на самые низкие оценки ситуации и неудовлетворенность, а 100 - на самые высокие оценки и общую удовлетворенность ситуацией в стране или собственной жизни.
Среди составляющих индекса ИСБ самая низкая оценка приходится на оценку экономического состояния Украины - среднее значение для этого показателя оценивается в -54 балла. Если говорить об ожиданиях того, какой будет жизнь в стране, оценки были несколько выше - средняя по прогнозу оценка для Украины составляет -18 баллов. Средняя оценка правильности направления развития Украины составляет -24 балла и именно благодаря росту этого показателя происходит общее повышение индекса ИСБ.
Рост индекса индивидуального благополучия произошел преимущественно за счет повышения уровня оптимизма в отношении жизни семьи в будущем и роста оценок материального положения семьи, которые, тем не менее, остаются отрицательными.
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 16 по 22 апреля 2021 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено интервью 2003. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4%.
По данным опроса Центра Разумкова, в мае 2021 года граждане Украины довольно скептически оценивают экономическую ситуацию в стране: 60% опрошенных оценивают ее как "очень плохую" или "очень плохую". И только 5% оценивают ситуацию как "хорошую" или "очень хорошую", а 32% как "не плохую и не хорошую".
Напомним, по данным КМИС, проведенного в мае 2021 года, 9 из 10 респондентов за последний год сталкивались с повышением тарифов на коммунальные услуги (91,5%) и с ростом цен на основные пищевые продукты (90,6%). Вместе с этим, со снижением зарплат или пенсий сталкивались 35,4% респондентов, а с полной или частичной потерей места работы - 31,9%.