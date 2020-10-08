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Украинцам рекомендовали отказаться от поездок в Киргизию

Киев, Четверг 08 октября 2020 15:00
Украинцам рекомендовали отказаться от поездок в Киргизию
Фото: МИД Украины (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинцам отказаться от поездок в Киргизию. На фоне протестов ситуация в стране не является безопасной.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

Тем гражданам, которые находятся на территории Киргизии, рекомендуют избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в акциях протеста, не вступать в споры с местным населением по вопросам внутриполитической ситуации в стране, а также следить за рекомендациями местных органов власти.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию украинцам следует обращаться на "горячую линию" посольства Украины в Киргизии - по тел. +996 701 88 84 63 и на адрес электронной почты emb_kg@mfa.gov.ua. Также можно обращаться на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины по тел. +38 044 238 16 57, адрес электронной почты: cons_or@mfa.gov.ua.

Напомним, в понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами выборов в парламент страны, которые прошли 4 октября. На акции вышли тысячи людей, которые после столкновений с силовиками, захватили здание парламента страны и президентской администрации.

При этом 7 октября депутаты парламента Киргизии начали процедуру объявления импичмента президенту страны Сооронбаю Жеенбекову.

Как писало РБК-Украина, в ходе беспорядков в Киргизии пострадали уже более тысячи человек.

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