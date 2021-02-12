От украинского политзаключенного в России требуют деньги, угрожая ШИЗО

Омбудсмен Людмила Денисова рассказала о нарушении прав украинского политзаключенного Алексея Бессарабова, который находится в исправительной колонии в Ставропольском крае России. От украинца под угрозами требуют деньги.

Об этом украинский омбудсмен написала в своем Telegram-канале .

Родные политзаключенного рассказали омбудсмену, что россияне заставляют его выплатить незаконно присужденный штраф в размере 300 тысяч рублей за счет государственной материальной помощи от Украины или путем выполнения принудительных работ.

"После отказа Алексея это делать, шантаж и угрозы о выдворении его в ШИЗО со стороны администрации колонии усилились", - сказала Денисова.

По словам омбудсмена, такие действия руководства колонии нарушают Европейскую конвенцию по правам человека и Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, одобренные ООН.

Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой изучить ситуацию и принять неотложные меры по восстановлению его прав.

"Призываю международное сообщество продолжать давление на страну-агрессора РФ для недопущения нарушений прав незаконно заключенных граждан Украины и скорейшего их освобождения", - добавила она.