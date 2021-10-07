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Украинский язык стал официальным в одном из муниципалитетов в Бразилии

Новина українською →
Бразилиа, Четверг 07 октября 2021 19:23
Украинский язык стал официальным в одном из муниципалитетов в Бразилии Фото: украинский язык стал официальным в бразильском муниципалитете Прудентополис (facebook.com/UkrainianWorldCongress)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В бразильском городе Прудентополис украинский язык получил статус официального наравне с португальским. Решение об этом было принято муниципальными депутатами единогласно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Всемирного конгресса украинцев.

Решение о присвоении украинскому языку официального единогласно принял городской совет Прудентополиса 5 октября. Автором законопроекта выступил юрист Витторио Соротюк, президент Центрального украинского представительства Бразилии. На рассмотрение муниципальных парламентариев проект внес депутат Маурисио Босак.

По его словам, официальное использование украинского языка в городе сделает крупный культурный, научный и туристический вклад в развитие муниципалитета.

После принятия голосования депутаты городского совета сфотографировались с украинским алфавитом.

В Прудентополисе, кроме португальского, самым распространенным является украинский язык. Несколько городских жителей ездили учиться в Украину и теперь вносят свой вклад в развитие муниципалитета. Город установил дружеские отношения с Тернопольской областью.

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