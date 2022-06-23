Суд сегодня рассмотрит первое дело об изнасиловании во время войны
Соломенский районный суд Киева сегодня, 23 июня, проведет предварительные слушания по первому делу об изнасиловании женщины во время войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт суда.
Это дело - первое из десятков подобных уголовных производств, которые были возбуждены после полномасштабного вторжения России. Обвиняемым является 32-летний российский солдат Михаил Романов. Оккупант не находится под стражей в Украине и будет судим заочно
Что известно о деле?
Романов в составе 239-го полка 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дивизии РФ участвовал в боевых действиях в Киевской области. В марте во время оккупации одного из сел Броварского района он вместе с другим военным ворвался в дом мирных жителей.
Российский солдат застрелил хозяина дома, а затем несколько раз изнасиловал его жену. Обвиняемый угрожал оружием женщине и ее ребенку, который в тот момент был в доме.
Журналисты издания Reuters направили в Минобороны России письменный запрос о комментариях. Ведомство долго не отвечало на него, а затем отвергло обвинения в военных преступлениях. Также СМИ заявляет, что не смогло связаться с солдатом.
Напомним, что в конце мая генпрокурор Украины сообщила, что первое дело об изнасиловании во время войны направлено в суд.
Ранее мы рассказывали, что в Украине впервые вынесли приговор российскому оккупанту, который убил мирного жителя. Он получил пожизненное заключение.
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