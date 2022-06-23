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Суд сегодня рассмотрит первое дело об изнасиловании во время войны

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Киев, Четверг 23 июня 2022 12:36
Суд сегодня рассмотрит первое дело об изнасиловании во время войны Фото:в Украине сегодня рассмотрят первое дело об изнасиловании во время войны (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Соломенский районный суд Киева сегодня, 23 июня, проведет предварительные слушания по первому делу об изнасиловании женщины во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт суда.

Это дело - первое из десятков подобных уголовных производств, которые были возбуждены после полномасштабного вторжения России. Обвиняемым является 32-летний российский солдат Михаил Романов. Оккупант не находится под стражей в Украине и будет судим заочно

Что известно о деле?

Романов в составе 239-го полка 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дивизии РФ участвовал в боевых действиях в Киевской области. В марте во время оккупации одного из сел Броварского района он вместе с другим военным ворвался в дом мирных жителей.

Российский солдат застрелил хозяина дома, а затем несколько раз изнасиловал его жену. Обвиняемый угрожал оружием женщине и ее ребенку, который в тот момент был в доме.

Журналисты издания Reuters направили в Минобороны России письменный запрос о комментариях. Ведомство долго не отвечало на него, а затем отвергло обвинения в военных преступлениях. Также СМИ заявляет, что не смогло связаться с солдатом.

Напомним, что в конце мая генпрокурор Украины сообщила, что первое дело об изнасиловании во время войны направлено в суд.

Ранее мы рассказывали, что в Украине впервые вынесли приговор российскому оккупанту, который убил мирного жителя. Он получил пожизненное заключение.

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