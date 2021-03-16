Украинский стартап 3DLOOK привлек 6,5 млн долларов

Венчурный фонд TMT Investments инвестировал в украинский стартап 3DLOOK. Лид-инвестором выступил Almaz Capital, соинвестором - Zubr Capital. Сумма раунда "А" составила $6,5 миллионов.

3DLOOK - приложение для распознавания размера одежды по фотографиям человека. Запатентованные технологии стартапа позволяют по двум фотографиям сканировать человеческое тело и при помощи искусственного интеллекта, нейронных сетей создавать 3D модель для определения размера и других физических параметров.

Сервис ориентирован на B2B-рынок. Основные клиенты - онлайн-ритейлеры, компании, которые шьют одежду на заказ, производители одежды. Среди них - более 100 брендов по всему миру, в частности Tailored Brands, 1822 Denim, а также гиганты рынка униформ Safariland и Fechheimer Bros (компания Уоррена Баффета).

Как говорится в сообщении компании, бренды, сотрудничающие с 3DLOOK, получают аналитику по данным параметров их клиентов.

Аналитика помогает производителям одежды лучше понимать реальные параметры и фигуры своих покупателей и создавать одежду нужных размеров, таким образом, избавляя клиентов от проблем в виде слишком коротких рукавов или длинных штанин.

"Инвестиции приближают нас на один шаг к нашей большой цели - стать отраслевым стандартом во всем, что требует персонализации на основе человеческого тела. Теперь наши решения удовлетворяют растущий спрос в секторах моды и униформы, но мы планируем предоставить уникальный персонализированный опыт в различных областях: от заказа персонализированной одежды, мебели или автомобильных сидений до отслеживания прогресса в приложениях для здоровья и фитнеса, создания личных аватаров в видеоиграх и так далее", - заявил соучредитель и генеральный директор 3DLOOK Вадим Роговский.

С апреля 2020 года ARR 3DLOOK вырос в 5,6 раз. Клиенты смогли сократить возврат вещей на 30%, а конверсии повысились в 4 раза YoY. Компания признана победителем премий LVMH Innovation Award 2019 и Grand Challenge IEEE Retail Digital Transformation Grand Challenge.

По словам генерального партнера Almaz Capital Павла Богданова, COVID стал самым разрушительным событием за последнее десятилетие, повлиявшим на розничную торговлю. Это ускорило переход к онлайн и сделало электронную коммерцию главным приоритетом для каждого бренда, который стремится выжить в новой цифровой реальности.

"3DLOOK не только предлагает инновационное решение, которое помогает интернет-магазинам сократить возврат и обеспечить более высокую удовлетворенность клиентов, но также предоставляет уникальный индивидуальный опыт покупок. Мы рады помочь 3DLOOK расширить и удовлетворить растущий спрос на их продукт", - добавил он.

Общий объем привлеченных средств стартапа составил $11,2 миллиона, из которых $7,9 миллиона привлечены во время кризиса COVID-19. Среди инвесторов стартапа такие компании как: Boost VC, 500 Startups, ICU Ventures, U Ventures (часть Horizon Capital) и супермодель Наталья Водянова.

Соучредитель и руководитель отдела инвестиций TMT Investments Артем Инютин отмечает, что головная боль современных онлайн-продаж - возврат большого процента неподошедших покупателю товаров. 3DLook успешно решает эту проблему, повышая маржинальность бизнеса.

"Отличный продукт и новый раунд финансирования помогут команде уверенно двигаться дальше и завоевывать рынок", - резюмирует Инютин.

Полученные средства будут использованы для привлечения высококвалифицированных специалистов и для создания новых научно-исследовательских лабораторий в США и Западной Европе.

Команда также будет работать над созданием ультрасовременного продукта, ориентированного на потребителя, который позволил бы виртуальные примерки в реальном времени в AR.