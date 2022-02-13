Украинский легкоатлет выиграл турнир в Польше

Украинец Андрей Проценко стал победителем по прыжкам в высоту на международных соревнованиях "Orlen Cup". Турнир проходил в Лодзи (Польша).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Федерации легкой атлетики Украины.

Прыжком на 2,25 м воспитанник Геннадия Зуева обеспечил себе победу и уже в этом статусе выполнил две попытки на 2,31 м - однако планка не устояла. Далее продолжать соревнования Проценко отказался.

Мексиканец Эрик Портилло второй (2,18 м). Такой же результат у португальца Джерсона Бальде, но по попыткам он третий.

Украинская легкоатлетка Виктория Ратникова пробежала 60 метров за 7,43 с, чего не хватило для выхода в финал. В этом же забеге полька Ева Свобода показала лучший результат сезона в мире (7,04 с), а впоследствии в финале улучшила его, сбросив еще четыре сотых секунды - 7,00.