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Украинский легкоатлет выиграл турнир в Польше

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Польша, Воскресенье 13 февраля 2022 05:24
Украинский легкоатлет выиграл турнир в Польше Фото: украинский легкоатлет выиграл турнир в Польше (uaf.org.ua)
Автор: Анна Полисученко

Украинец Андрей Проценко стал победителем по прыжкам в высоту на международных соревнованиях "Orlen Cup". Турнир проходил в Лодзи (Польша).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Федерации легкой атлетики Украины.

Прыжком на 2,25 м воспитанник Геннадия Зуева обеспечил себе победу и уже в этом статусе выполнил две попытки на 2,31 м - однако планка не устояла. Далее продолжать соревнования Проценко отказался.

Мексиканец Эрик Портилло второй (2,18 м). Такой же результат у португальца Джерсона Бальде, но по попыткам он третий.

Украинская легкоатлетка Виктория Ратникова пробежала 60 метров за 7,43 с, чего не хватило для выхода в финал. В этом же забеге полька Ева Свобода показала лучший результат сезона в мире (7,04 с), а впоследствии в финале улучшила его, сбросив еще четыре сотых секунды - 7,00.

Ранее мы писали, что украинский легкоатлет Андрей Проценко не смог пробиться в финал на Олимпиаде-2020.

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