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Украинский экспорт вырос до максимума с начала войны: чего продают больше всего

Новина українською →
Украина, Суббота 03 сентября 2022 09:59
Украинский экспорт вырос до максимума с начала войны: чего продают больше всего Фото: экспорт из Украины в августе вырос до максимума с начала войны (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В августе 2022 года украинский экспорт товаров вырос на 13,9% до 3,36 млрд долларов. Это максимальная сумма с начала войны, но на 44% меньше, чем в январе (6,0 млрд долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Объемы украинского экспорта за июль выросли на 25% и составили 7,29 млн тонн. Но объем вдвое меньше, чем в январе (14,56 млн тонн).

Перевозки морским транспортом в августе увеличились на 85% и составили почти 2,9 млн тонн. По железной дороге Украина вывезла за границу более 3 млн тонн товаров, автомобильным транспортом - 1,36 млн тонн.

В то же время наибольшую выручку экспортеры получают от товаров, экспортируемых по автодорогам - 1,48 млрд долларов, морские грузы стоили 995 млн долларов, а железнодорожные - 788 млн долларов.

Украинский экспорт вырос до максимума с начала войны: чего продают больше всего

Лидерами по стоимости экспорта в августе стали:

  • подсолнечное масло (443 млн долларов). Объемы ее экспорта выросли на 30% до 366 тыс. тонн.
  • кукуруза (347 млн долларов). Экспорт ее увеличился на 31% до 1,5 млн тонн. Именно этот экспортный сегмент больше всего выиграл от деблокады портов, из которых вышли загруженные еще в феврале суда;
  • рапс (305 млн долларов). Украина уже экспортировала 665 тысяч тонн этой культуры нового урожая;
  • пшеница (213 млн долларов). В августе Украина вывезла в 2,3 раза больше зерна, чем в июле, объемом 880 тыс тонн;
  • руда (172 млн долларов). За оккупацию и разрушения юго-восточных регионов объемы экспорта металлургической продукции падают. В частности, в августе экспортировано 1,4 млн тонн руды;
  • кабельная продукция (89 млн долларов).
  • электроэнергия (73 млн долларов). Выручка от электроэнергии выросла в 2 раза по сравнению с июлем. Это результат интеграции украинской энергетики в ENTSO-E-энергетическую систему Европейского союза;
  • семена подсолнечника (71 млн долларов).
  • мясо птицы (67 млн долларов). Экспорт продукции демонстрировал снижение по сравнению с июлем;
  • соя (62 млн долларов). В августе рост ее экспорта составил + 30% до 148 тысяч тонн.

Напомним, по прогнозам, разблокировка портов для экспорта зерновых может давать Украине дополнительно 1 млрд долларов валютной выручки.

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