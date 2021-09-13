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Украинские военные провели учения над Черным морем

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Херсонская область, Понедельник 13 сентября 2021 15:20
Украинские военные провели учения над Черным морем Фото: украинские военные провели учения над Черным морем (mil.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Летчики морской авиационной бригады провели учебные полеты с боевой стрельбой. В частности, тренировки проводились над акваторией Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

По информации силового ведомства, в тренировках приняли участие два вертолета - Ми-8 и Ми-14ПЧ.

"Экипажи вертолетов отработали перелет с места базирования на полигон в Херсонской области, где отрабатывали взлет-посадку, пролеты по кругу, после чего получили задания по целям, которые нужно было поразить", - говорится в сообщении.

Указано, что вертолет Ми-14ПЧ отработал радиолокационный поиск лодки условного противника и тактическое бомбометание в заданном районе.

В то же время экипажи Ми-8, после боевого маневрирования парой, отработали практические пуски неуправляемых ракет и бомбометания по заданным целям.

Как добавляют в Минобороны, тренировки проходили в течение нескольких дней.

Фото: украинские военные провели учения над Черным морем (mil.gov.ua)

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