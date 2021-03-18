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Украинские водители будут сдавать на права по новым правилам

Новина українською → Украина, Четверг 18 марта 2021 12:10
Украинские водители будут сдавать на права по новым правилам Фото: автомобиль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине будущие водители будут сдавать экзамены на права по новым правилам. Они вступят в силу уже в следующем месяце.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД Украины.

Уже с 6 апреля будущие водители будут сдавать теоретические экзамены в сервисных центрах МВД по новым экзаменационным билетам. Все билеты будут актуализированы в соответствии с действующим законодательством, а устаревшие заменят.

Отмечается, что в обновленную теоретическую часть экзамена добавят ряд новых и интересных дорожных ситуаций, с которыми часто сталкиваются водители. Это поможет новичкам оперативно принимать правильные решения и избежать неожиданностей за рулем.

Измененные экзаменационные вопросы для проверки знаний Правил дорожного движения также будут внесены в онлайн-тренажер, который размещен на сайте Главного сервисного центра МВД. Это поможет будущим водителям как следует подготовиться к сдаче экзамена.

Напомним, в Украине повысили штрафы за пьяное вождение. Ранее мы сообщали, что штрафовать теперь будут не только водителей, но и пешеходов.

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