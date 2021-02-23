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Украинские творцы просят власть прекратить притеснения культуры и прав интеллектуальной собственности

Новина українською → Киев, Вторник 23 февраля 2021 10:48
Украинские творцы просят власть прекратить притеснения культуры и прав интеллектуальной собственности Фото: радио (siapress)
Автор: РБК-Украина

Украинские художники просят власть отклонить зарегистрированный 24 декабря 2020 года законопроект № 4537 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования и повышения прозрачности эффективного управления имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав". По их мнению, принятие закона превратит Украину на интеллектуального пирата.

Об этом говорится в письме к президенту, премьер-министру, председателю Верховной рады, министру экономики и народных депутатов.

Они убеждены, что на самом деле закон фактически уничтожит отчисления за личное копирование и копирование, которое является "источником финансирования культуры в большинстве цивилизованных стран мира, в подавляющем большинстве стран Европейского союза и является мировым стандартом охраны прав интеллектуальной собственности".

"Власть должна работать в интересах культуры страны, а не против культуры. В то же время за немедленный отзыв законопроекта №4537 высказался Международный альянс интеллектуальной собственности (IIPA) и Международная федерация фонографической индустрии (IFPI)", - говорится в письме.

Отмечается также, что отчет Международного альянса интеллектуальной собственности, где высказались за отзыв законопроекта № 4537, является главным документом, на основании которого Торговый представитель Соединенных Штатов Америки составляет так называемый "Список 301" - перечень стран, где больше всего нарушаются права интеллектуальной собственности американских правообладателей.

На такие страны Соединенные Штаты Америки могут накладывать экономические санкции. С полным текстом Отчета о списке 301 можно ознакомиться здесь.

"Сегодня важный момент, когда голос украинской культуры объединился с голосом международного сообщества, и власть должна услышать его", - добавляют художники.

Стоит отметить, что от авторов, композиторов, артистов письмо подписали Руслана Лыжичко, Ольга Полякова, Иван Дорн, Вадим Красноокий, Павел Зибров, Яна Шемаева (Jerry Heil), Дмитрий Монатик, Мария Бурмака и многие другие; а также музыкальные компании - Комп Мюзик Паблишинг (представитель Universal Music Publishing), Бест Мьюзик (представитель многих украинских артистов и компании Warner Chappel), Мировая музыка (представитель Sony Music Publishing), Лавина Паблишинг

От художников - Е. Шевченко, А. Зарецкая, Ю. Нагулко, В. Чепелик, Е. Стрападко, Н. Иващенко; от литераторов - П. Мовчан, В. Семистяга, М. Каминский, Н. Сидоржевский, Д. Ломачук; от кинохудожников - Национальный союз кинематографистов Украины

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