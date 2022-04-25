Украинские пехотинцы поймали заблудившихся оккупантов на Пасху
Оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины отчиталось о взятии в плен российских оккупантов на Пасху.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост ОК "Юг" в Facebook.
24 апреля группа военных РФ попыталась пробраться на контролируемую ВСУ территорию. Украинские армейцы быстро обнаружили врага и взяли их в плен.
Россиянам "повезло", что их встретили военнослужащие 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины имени Якова Гандзюка. Они задержали оккупантов и передали профильным специалистам.
Накануне из плена РФ был освобожден украинский военный пилот. Подполковник Роман Василюк был узником россиян больше месяца.
К слову, спутники обнаружили очередную братскую могилу под Мариуполем.
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