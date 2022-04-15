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Украинские металлурги отказались от участия в мероприятиях мировой ассоциации Worldsteel

Новина українською →
Пятница 15 апреля 2022 17:41
Украинские металлурги отказались от участия в мероприятиях мировой ассоциации Worldsteel Фото: украинские металлурги отказались от участия в мероприятиях мировой ассоциации Worldsteel (gmk center)
Автор: Артем Горовенко

Ассоциация "Укрметаллургпром", объединяющая ведущие металлургические предприятия и горно-обогатительные комбинаты Украины, заявила ассоциации Worldsteel, что не будет участвовать ни в одном мероприятии, в котором принимают участие представители России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо ОП к руководству Worldsteel.

"Укрметалугпром" отмечает, что большинство стран мира поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии, в том числе санкциями, а международные организации приостанавливают участие России в деятельности своих органов.

"Мы надеялись, что Worldsteel, как самое большое и самое респектабельное мировое сталелитейное сообщество, следует примеру и приостановит членство российских ассоциаций и компаний. Но, к сожалению, представители страны-агрессора продолжают участвовать во всех мероприятиях Worldsteel", - отмечается в письме.

Именно поэтому ассоциация, как уполномоченный представитель украинского сталелитейного сообщества, не собирается участвовать ни в одном мероприятии, в котором принимают участие представители России.

"Мы сообщаем, что наша ассоциация с сегодняшнего дня прекращает участие во всех органах Worldsteel, пока российские ассоциации и компании продолжают участвовать в деятельности Worldsteel. Мы надеемся, что сообщество пересмотрит свою позицию и примет правильные решения, чтобы дать возможность украинским и другим цивилизованным ассоциациям и компаниям металлургической отрасли вернуться к активному участию в деятельности Worldsteel", - резюмируется в письме.

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