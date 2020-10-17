Украинские дипломаты осудили ракетный обстрел Гянджи

Фото: результат обстрела Гянджи (twitter.com/HikmetHajiyev)

Посольство Украины в Азербайджане осудило ракетный обстрел города Гянджа. Атака произошла в ночь на 17 октября и привела к жертвам среди мирных жителей.

Об этом говорится на сайте дипмиссии.

В результате ракетного обстрела центральной части Гянджи, второго по величине города Азербайджана, погибли 13 человек, 52 жителя получили ранения. Азербайджан обвинил в атаке вооруженные силы Армении.

"Любые атаки на гражданские объекты и мирное население не имеют оправдания и должны быть немедленно прекращены", - заявили украинские дипломаты.

Напомним, конфликт между странами возник из-за территории Нагорного Карабаха, которая официально признается азербайджанской.

Армения и Азербайджан 10 октября договорились о перемирии. Но почти сразу после его начала стороны конфликта заявили о срыве договоренностей. Баку и Ереван обвиняли друг друга в обстрелах.

Кроме этого, ранее Азербайджан заявил о ракетном ударе Армении по Нахичевани.

Также РБК-Украина писало, что Армения заявила о масштабном наступлении Азербайджана в северном направлении линии фронта в Карабахе.

Стороны договорились о новом гуманитарном перемирии, которое начнется в полночь 18 октября.