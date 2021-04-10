Украинские десантники провели учения на морском побережье
Подразделения 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ совместно с экипажами боевых вертолетов армейской авиации приняли участие в учениях. Их провели на участке морского побережья.
При помощи авиации было обеспечено огневую поддержку десантников и отработаны мероприятия по эвакуации условно раненых.
"Среди основных задач было рассмотрено приобретения органами военного управления способности обеспечить устойчивое управление подразделениями и их эффективное применение во взаимодействии с военными стран-членов НАТО", - говорится в сообщении.
Фото: обучения (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
РБК-Украина писало, что военно-морские силы Вооруженных сил Украины проводят военные учения в Черном море. В связи с этим ограничена работа части портов.
Ранее в Минобороны Украины назвали перечень учений НАТО, к которым присоединится Украина.
Напомним, Россия перебросила к украинской границе наибольшее количество войск с 2014 года.