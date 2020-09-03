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Украинские больницы обеспечены средствами защиты на срок до 3 месяцев

Киев, Четверг 03 сентября 2020 09:53
Украинские больницы обеспечены средствами защиты на срок до 3 месяцев
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине медицинские учреждения полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом. Средств защиты хватит на 1,5-3 месяца.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего в Украине для лечения коронавируса привлечено около 29,7 тысяч врачей, а также 46 тысяч среднего и младшего медперсонала.

"На 1 сентября наши учреждения здравоохранения полностью обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты. Например, они обеспечены 1,5 миллионами костюмов биологической защиты, масками, респираторами. В среднем они обеспечены соответствующими средствами сроком от полутора до трех месяцев", - сообщил Степанов.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 2430 новых случаев коронавируса, при этом был зафиксирован антирекорд по летальным случаям - умерли 54 человека.

Также сообщалось, что главный санврач Виктор Ляшко назвал рейтинг симптомов при инфицировании коронавирусом.

Кроме этого Ляшко заявил, что ВОЗ планирует обновить правила тестирования на коронавирус.

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