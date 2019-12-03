Украинские банки продолжают наращивать свою доходность

2 декабря 2019 года Рейтинговое агентство "Стандарт-Рейтинг" (Украина) подвело итоги своего уже двадцать седьмого "Рейтинга надежности (привлекательности) банковских депозитов".

Итоги 9 месяцев 2019 года для банковской системы Украины продолжили традицию показательного роста. Общий объем прибыли банков после налогообложения за 9 месяцев 2019 года составил почти 48,35 млрд. грн., объем чистого процентного дохода превысил 59,5 млрд. грн., а размер чистого комиссионного дохода — 32,3 млрд. грн. Если сравнивать с показателями аналогичного периода 2018 года, то прибыль банков выросла в 4,4 раза, чистый процентный доход — на 18%, чистый комиссионный доход — на 14%. Из 60-ти банков, которые участвовали в рейтинге, 32 показали снижение показателя NPL (доля плохих кредитов), только 5 банков показали убыток и только у одного из 60-ти банков был отрицательный чистый процентный доход. Банки уверенно вошли в период роста доходности.

ТОП-15 банков с самыми надежными (привлекательными) депозитами по итогам третьего квартала 2019 года:

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ КРЕДОБАНК ТАСКОМБАНК ПРИВАТБАНК УКРСИББАНК АЛЬФА-БАНК ПИРЕУС БАНК МКБ ГЛОБУС УКРГАЗБАНК ИНДУСТРИАЛБАНК ФОРВАРД БАНК ИДЕЯ БАНК МЕГАБАНК ПРОКРЕДИТ БАНК ОЩАДБАНК

Традиционно, первое место в рейтинге надежности банковских депозитов занял Райффайзен Банк Аваль. За 9 месяцев 2019 года банк получил чистую прибыль в сумме 3,5 млрд. грн. На 01.10.2019 года, доля NPL в кредитном портфеле банка составляла всего 8,11%, что по-прежнему в разы меньше среднерыночного показателя уровня NPL в кредитном портфеле банков.

Стабильно третью позицию в рейтинге надежности занимает ТАСКОМБАНК. Как и прежде — это единственный банк с украинским капиталом в ТОП-3 банков с самым надежным уровнем депозитов. По данным НБУ, за 9 месяцев 2019 года ТАСКОМБАНК получил прибыль в размере 327,462 млн. грн., чистый процентный доход составил 993,742 млн. грн., а чистый комиссионный доход — 338,411 млн. грн. Также, по состоянию на 01.10.2019 года, доля NPL активов в кредитном портфеле банка выглядела значительно лучше, чем в среднем по банковской системе, и составила всего 13,3%. По словам Бориса РАФАЛОВИЧА, Директора Департамента продаж розничных продуктов АО "ТАСКОМБАНК": "На сегодняшний день мы уже видим формирование новых тенденций, которые будут преобладать в 2020-м как на депозитном рынке, так и в розничном секторе. НБУ планирует отменить налог на доходы физлиц с депозитов. Если такое решение будет принято, это однозначно станет хорошим сигналом для вкладчиков. Таким образом, каждая гривна, принесенная клиентом на депозит, будет более прибыльной и это станет хорошей мотивацией для населения размещать средства на депозитах, а не хранить их дома под подушкой. Конкуренция между банками продолжает расти и финансовые учреждения будут искать новые инструменты привлечения и удержания клиентов, развивать удаленные сервисы обслуживания, развивать сервисы безналичной оплаты".

Уже больше года в десятку лидеров рейтинга входит ГЛОБУС БАНК. По данным НБУ, за 9 месяцев 2019 года банку удалось снизить долю NPL до 10,07% (напомним, что на начало 2019 года уровень NPL в кредитном портфеле банка составил 10,46%). Чистая прибыль банка за 9 месяцев 2019 года составила 53,25 млн. грн., а чистый процентный доход — 105,056 млн. грн. Три квартала подряд банк показывает устойчивую тенденцию роста доходов. Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА отметил: "До последнего пересмотра учетной ставки НБУ рынок депозитов находился в определенном балансе. Сейчас же уже можно уверенно говорить о сформированном тренде по снижению процентных ставок. И если конец года, когда банки традиционно испытывают дополнительную потребность в ликвидности и предлагают клиентам разные новогодние акции, еще может немного оттянуть процесс, то первый квартал однозначно подтвердит тенденцию. Мы ожидаем уменьшения ставок по всем валютам, при этом в инвалюте оно составит до 1%, а в гривне будет еще более существенным — до 2% годовых".

Усилил свои позиции в рейтинге Индустриалбанк, заняв десятую позицию в рейтинге. По данным НБУ, прибыль банка за 9 месяцев 2019 года составила 29,210 млн. грн., а чистый процентный доход — 245,794 млн. грн. Банк обеспечил прирост собственного капитала на 2,32% с начала года. Доля плохих активов в рисковых активах на 01.10.2019 года составляла 14%, что почти в 2 раза ниже этого показателя по банковской системе (25%).

Уже традиционно в число банков с самым надежным уровнем депозитов вошел Форвард Банк. Учитывая специализацию банка на кредитовании физических лиц, уровень NPL оценивался агентством как приемлемый. По данным НБУ, чистый процентный доход банка за 9 месяцев 2019 года составил 197,399 млн. грн., а прибыль после налогообложения — 97,738 млн. грн. За 9 месяцев 2019 года Форвард Банк нарастил собственный капитал на 40,62%. Оксана КОНЮШКО, Начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank, так прокомментировала рыночную ситуацию: "В текущем году наблюдался активный спрос на депозиты, так как доверие к банковскому сектору постепенно возвращается. Интересной тенденцией стало то, что во втором полугодии, с учетом укрепления гривны, украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте. В следующем году мы ожидаем постепенное снижение доходности по депозитам, это может произойти уже к концу первого квартала".

Рост доходности банковских операций является закономерностью при хороших макроэкономических показателях. Прирост ВВП на фоне самой низкой инфляции за последние 5 лет дал возможности для развития банковского сектора. Рост кредитов населению на фоне снижения доли NPL в кредитных портфелях негосударственных банков позволил банкам и в третьем квартале работать прибыльно. По-прежнему, как и в первом и втором кварталах, хорошие результаты стали показывать банки со 100% иностранным капиталом, которые продолжают наращивать операционную прибыльность.

Плохие прогнозы по росту ВВП в Российской Федерации, Турции и зоне обращения евро говорят о том, что экономика региона замедляется и Украина тут пока, все же вопреки нашим прогнозам, остаётся исключением. Во втором квартале 2019 года рост ВВП Украины ускорился до 4,6%, в третьем квартале замедлился до 3,5%. До конца года агентство не ожидает взрывного роста кредитования, разве что в отдельных сегментах — таких как кредитование физлиц в сегменте самого дорогого краткосрочного кредитования. Для экономики рост краткосрочного кредитования физлиц означает финансирование потребления импорта, что на фоне роста отрицательного сальдо торгового баланса несет в себе для банков определенный набор рисков.

Агентство по-прежнему в ближайшее время не ожидает массовых банковских дефолтов. Банковский сектор до конца года могут покинуть лишь несколько банков, относящиеся к категории слабых игроков, неоднократно замеченных в отмывании денег.

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина)