Украинская сборная вышла в 1/8 финала Евро, а штамм коронавируса "Дельта" уже в Украине: новости за 23 июня

В Украине зафиксировали случаи штамма коронавируса "Дельта", появилась информация об обстреле корабля Британии в Черном море, Украина вышла в 1/8 финала Евро с третьего места в группе. Подробнее о том, что произошло в среду, 23 июня, - в материале РБК-Украина

Штамм коронавируса "Дельта" уже в Украине, - секретарь СНБО

В Украине зафиксировали случаи штамма коронавируса под названием "Дельта". Этим штаммом коронавируса инфицировались 2 человека.

На совещании Совета национальной безопасности и обороны обсудили новые угрозы.

Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина может полностью прекратить транспортное сообщение с теми странами, где есть штамм коронавируса "Дельта".

Россия заявила об обстреле корабля Британии в Черном море: что известно

Российская Федерация днем 23 июня заявила об осуществлении предупредительного обстрела британского эсминца HMS Defender вблизи побережья оккупированного Крыма. Однако в Минобороны Британии отрицают информацию об инциденте.

Тем не менее, корреспондент агентства BBC находился на британском корабле HMS Defender, когда российские войска начали совершать провокации у побережья Крыма. Он рассказал, что над эсминцем летали российские самолеты, а также были слышны выстрелы. По словам корреспондента, когда британский эсминец подходил к оккупированному Крыму, то экипаж уже находился на боевых постах, а системы вооружения были загружены.

В Украине введут электронный билет на транспорте. Кабмин одобрил законопроект

Кабинет министров одобрил законопроект о введении в Украине электронного билета, который будет действовать на автомобильном и городском электрическом транспорте. Документ будет направлен в Верховную раду.

Законопроектом предусматривается внести изменения в часть вторую статьи 910 Гражданского кодекса Украины с целью определения электронного билета, на ряду с бумажным билетом, основанием для заключения договора перевозки пассажира и багажа.

Опаснее холодной войны: Россия заявила об угрозе нового мирового противостояния

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об опасности нового противостояния в мире. Оно может быть более опасным, чем во времена холодной войны. По его словам, внимание к международным обязательствам подменяется односторонними санкциями и внедрением порядка, "основанного на неизвестно кем придуманных правилах".

В то же время президент России Владимир Путин сделал заявление о соседних странах. Он видит "ответственность" России за процветание соседних стран.

Зеленский определился, кто станет его новым пресс-секретарем

Президент Владимир Зеленский определился, кто станет его новым пресс-секретарем. Эту должность получит журналист Сергей Никифоров. Об этом РБК-Украина рассказал источник в Офисе президента.

Сергей Никифоров по состоянию на сегодня работает ведущим новостей на общенациональном канале "Украина 24".

Обнаружен новый вид коронавируса Delta Plus. Он может быть устойчивым к вакцинам

В 9 странах мира обнаружен штамм коронавируса Delta Plus, производный от Delta. Этот штамм может представлять большую опасность, чем оригинальный вирус, поскольку легче передается и устойчивее к вакцинам и иммунитету.

Этот вариант вируса обнаружили в Великобритании, США, Японии, Китае, Португалии, Швейцарии, Польше, Индии, Непале и России.

Умер диктор Балашов, сообщивший о полете Гагарина в космос: как звучал его голос (видео)

Советский диктор Виктор Балашов умер 23 июня на 97 году жизни в Москве (РФ). Он работал на Всесоюзном радио со времен Второй мировой войны, и долгие годы его голос оповещал жителей СССР о важных событиях. В частности, 12 апреля 1961 года Балашов первым озвучил в эфире сообщение о полете Юрия Гагарина в космос.

Причина смерти Виктора Ивановича пока не называется. Также нет информации о дате и месте похорон.

Украина вышла в 1/8 финала Евро с третьего места в группе

Сборная Украины сыграет в 1/8 финала Евро-2020. Наша сборная стала одной из четырех лучших сборных, занявших третьи места в своих группах.

Подробнее о том, как Украина смогла выйти из группы - в материале РБК-Украина.

Жара в Украине скоро спадет, и придут обильные осадки: синоптики показали карты погоды

Погода в Украине в ближайшие дни будет жаркая, но уже на выходных температура воздуха снизится. Также ожидается постепенное усиление осадков, а в начале следующей недели грозовые дожди накроют всю территорию страны.