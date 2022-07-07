На украино-венгерской границе задержали контрабанду техники на 2,4 млн долларов
На украино-венгерской границе задержали автомобиль с контрабандой техники на 2,4 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.
Правоохранители выявили микроавтобус, в салоне которого находилось более 2800 единиц техники - мобильные телефоны, планшеты, часы и т.д.
Транспортное средство пересекло венгерскую границу и задекларировала технику на более 2,4 млн долларов, однако по въезду в Украину водитель выбрал "зеленый коридор", заявив, что у него нет товаров для декларирования.
Автомобиль уехал из зоны таможенного контроля без оплаты необходимых таможенных платежей.
Следственный судья наложил арест на всю изъятую технику и транспортное средство.
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