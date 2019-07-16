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Украинки завоевали бронзу в артистическом плавании на чемпионате мира

Новости » Спорт    16.07.2019 - 16:08
Украинки завоевали бронзу в артистическом плавании на чемпионате мира
Фото: команда Украины по синхронному плаванию (twitter.com/fina1908)

Третья медаль наших спортсменок на соревнованиях в Кванджу

Команда Украины выборола бронзовую медаль в артистическом плавании на чемпионате мира в корейском Кванджу. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

На третью ступеньку пьедестала поднялись Анастасия Савчук, Яна Нарежная, Марина и Владислава Алексеевы, Марта Федина, Елизавета Яхно, Екатерина Резник и Алина Шинкаренко.

Победа досталась россиянкам, второе место за командой Китая.

Медаль стала третьей для украинок на корейских соревнованиях. Накануне украинская сборная впервые в истории взяла золото чемпионата мира, заняв первое место в хайлайте. Также на счету команды бронза в соревновании дуэтов в технической программе.

Украинские синхронистки завоевали первое золото на чемпионате мира Украинки завоевали бронзу чемпионата мира по артистическому плаванию
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